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Определение термина "Администрация президента"

Администрация президента -
"система рабочих органов (аппарат), призванная содействовать президенту в выполнении им своих конституционных полномочий. При парламентской форме правления в силу ограниченности реальных полномочий и масштабов деятельности главы государства роль подобного аппарата менее значима, чем в президентских и полупрезидентских республиках. По Конституции РФ Администрация Президента — орган, формируемый Президентом РФ в целях обеспечения его деятельности; совокупность руководящих органов, структур, должностных лиц, осуществляющих организационную, управленческую деятельность. Ее основные функции: организационное обеспечение деятельности главы государства, информационно-аналитическая работа, организация взаимодействия Президента с парламентом, органами субъектов Федерации, политическими партиями и общественными объединениями, средствами массовой информации и др. В США при президенте формируется Исполнительное управление, в которое входят Канцелярия Белого дома, Совет национальной безопасности, Административное и бюджетное управление, Экономический совет и Управление политического развития. Во Франции службы, непосредственно связанные с президентом, именуются ""дом президента"", различают так называемые гражданский и военный дома президента. В состав первого входят чиновники по особым поручениям при президенте, второго — военный персонал. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Администрация президента: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка