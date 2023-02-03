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Определение термина "Акцептование банковское"

Акцептование банковское -
согласие банка на оплату платежных документов и определенная форма гарантии их оплаты. Оформляется в виде соответствующей надписи банка-акцептанта на документах. Должник обычно переводит сумму долга при наступлении срока оплаты в банк, который и проводит платеж. В случае неплатежеспособности должника оплата осуществляется за счет банка-акцептанта. Акцептование банковское широко используется во внешнеторговых операциях, например при расчетах по документарным аккредитивам. Акцептованный банком вексель может быть учтен в другом банке и затем переучтен в центральном банке. Акцептованные надежными банками векселя учитываются в банках по более низкому учетному проценту, взимаемому при покупке векселя.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Акцептование банковское: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка