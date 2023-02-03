Определение термина "Активные операции банков"

Активные операции банков

размещение банком имеющихся у него финансовых ресурсов с целью пустить их в оборот и получить прибыль. Наиболее распространенные формы подобных операций: предоставление денежных средств в кредит под проценты, вложения в ценные бумаги, инвестиции в производство.