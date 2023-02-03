Определение термина "Актуализация"

Актуализация

метод экономического расчета, заключающийся в приведении показателей будущего состояния к их значениям, отражающим нынешние условия. Такой метод обычно используется для обоснования решения об инвестициях. С одной стороны, это дает возможность оценить величину необходимых в данное время капиталовложений для получения будущих результатов, с другой — осуществить выбор из имеющихся вариантов с учетом дисконтирования, приведения к нынешнему периоду времени затрат и результатов.