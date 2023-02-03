Определение термина "Аквизиция"

Аквизиция

(лат. acquisitio — приобретаю, достигаю) 1) привлечение аквизитором новых клиентов страховой или транспортной компании; 2) скупка одним лицом или группой лиц всех акции компании, означающая приобретение предприятия. Если А. производится без согласия на то руководителей и работников (акционеров) компании, то ее называют враждебной.