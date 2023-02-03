Банк-гарант

банк, поручившийся и обязавшийся произвести платежи за своего клиента. Выдает гарантии по поручению за счет клиентов, а также за счет банков-корреспондентов. Наибольшее распространение имеют платежные гарантии. Банк-гарант обязуется перед кредитором отвечать за исполнение должником его платежных обязательств по контракту. Банк-гарант способен обеспечивать также исполнение и иных договорных обязательств в денежной форме (возврат аванса, выполнение условий торгов или контракта и др.).