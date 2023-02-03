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Определение термина "Бартерная сделка"

Бартерная сделка -
безвалютный (безденежный), но оцененный и сбалансированный обмен товарами, оформляемый договором. Оценка товаров производится с целью создания условий для эквивалентности обмена, для таможенного учета, определения страховых сумм, оценки претензий, начисления санкций. Расчеты по взаимным претензиям при Б.С. обычно осуществляются дополнительными поставками или уменьшением поставок товаров. Основной причиной Б.С. являются валютные или денежные проблемы. Б.С. используются как во внешней, так и во внутренней торговле.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Бартерная сделка -
безвалютный (безденежный), но оцененный и сбалансированный обмен товарами, оформляемый единым договором. Оценка товаров производится с целью создания условий для эквивалентности обмена, для таможенного учета, определения страховых сумм, оценки претензий, начисления санкций. Расчеты по взаимным претензиям при бартерных сделках обычно осуществляются дополнительными поставками или уменьшением поставок товаров. Основной причиной бартерных сделок выступают валютные или денежные проблемы. Бартерные сделки используются как во внешней, так и во внутренней торговле.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Бартерная сделка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка