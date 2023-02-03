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Определение термина "Базисная цена"

Базисная цена -
1) цена товара, установленная для основного сорта, наиболее известной марки; может быть привязана к каким-либо показателям качества, принятым за базисные; предусматриваются возможные отклонения от базисного качества, и поэтому разрабатывается шкала надбавок и скидок, отталкиваясь от которой устанавливается цена товара более высокого и низкого качества; 2) база, точка отсчета при определении индекса цен международной торговли в целом и по отдельным группам товаров. Такие базисные цены публикуются в международной и национальной внешнеторговой статистике, периодических изданиях ООН; 3) цена определенного товара с фиксированными параметрами качества, устанавливаемая в момент заключения опционной сделки.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Базисная цена: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка