Определение термина "Базисные показатели, базовые"

Базисные показатели, базовые

показатели, экономические величины, принятые в качестве основы, базы сравнения, сопоставления с другими показателями. Базисные показатели необходимы при анализе, экономических исследованиях, определении относительных значений экономических величин. Например, при изучении состояния экономики в данном году в качестве базисных данных можно принять значения аналогичных показателей в прошлом году или в других странах, а также среднемировые показатели. Год, принятый за основу при сравнении показателей разных лет, называют базисным годом. При определении качества товаров посредством их сравнения показателями базисного качества могут быть приняты показатели стандартов.