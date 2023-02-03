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Определение термина "Базисные показатели, базовые"

Базисные показатели, базовые -
показатели, экономические величины, принятые в качестве основы, базы сравнения, сопоставления с другими показателями. Базисные показатели необходимы при анализе, экономических исследованиях, определении относительных значений экономических величин. Например, при изучении состояния экономики в данном году в качестве базисных данных можно принять значения аналогичных показателей в прошлом году или в других странах, а также среднемировые показатели. Год, принятый за основу при сравнении показателей разных лет, называют базисным годом. При определении качества товаров посредством их сравнения показателями базисного качества могут быть приняты показатели стандартов.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Базисные показатели, базовые: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка