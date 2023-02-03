Определение термина "Безналичный денежный оборот"

Безналичный денежный оборот

часть денежного оборота, в которой движение денег осуществляется путем перечислений по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований. Безналичный денежный оборот связан с кредитными отношениями, возникающими в процессе замещения действительных денег кредитными операциями. Перечисление средств по счетам означает уменьшение долга банка плательщику и увеличение — получателю средств. Кредитные отношения при перечислении денег порождают задолженность «до востребования», т.е. появления у владельцев счета потребности в совершении расчетов. Банк обязан удовлетворить эти потребности, если они отвечают характеру деятельности владельца счета, а перечисления осуществляются в соответствии с действующими правилами. При отсутствии средств на счете плательщика безналичный денежный оборот может осуществляться за счет банковского кредита.