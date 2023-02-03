Определение термина "Безотзывный аккредитив"

Безотзывный аккредитив

твердое обязательство банка-эмитента произвести платежи, акцептовать или купить переводные векселя, выставленные бенефициаром (получателем денег), при предоставлении банку коммерческих документов, предусмотренных аккредитивом, и соблюдении бенефициаром всех его условий. В нем указывается срок, до истечения которого аккредитив не может быть отозван.