Определение термина "Частное право"

Частное право

раздел права, распространяющий свое действие на частных лиц, граждан, регулирующий имущественные и связанные с ними неимущественные личные отношения граждан, семейные отношения. К частному относится и торговое право. Ч.П. регулирует отношения, обеспечивающие частные интересы, автономию и инициативу частных собственников и объединений частных лиц в их имущественной деятельности и в личных отношениях. Основу Ч.П. составляет гражданское право.