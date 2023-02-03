Определение термина "Черный маклер"

Черный маклер

риэлтер, работающий, как правило, в одиночку и не имеющий соответствующей лицензии, вьщаваемои лицензионной палатой, предлагающий обычный набор услуг по купле-продаже и найму недвижимости; зачастую не гарантирующий выполнение своих обязательств.