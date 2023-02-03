Определение термина "Денационализация"

Денационализация

возврат, обратный переход бывшей частной собственности в государственную; возвращение в государственную собственность той частной собственности, которая возникла в результате ранее проведенной приватизации. Д. проводится чаще всего в связи с низкой эффективностью использования ресурсов государственными предприятиями.