Денежный товар

"товар, выполняющий в процессе исторического развития роль денег, всеобщего эквивалента, измерителя стоимости. В качестве таких товаров поочередно выступали наиболее ходовые, употребительные товары (скот, меха, зерно, украшения), затем ценные металлы. В исключительных случаях товарные деньги используются и в современной экономике, например при оплате труда товарами вместо денег. См. также ТОВАРНЫЕ ДЕНЬГИ. "