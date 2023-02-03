Депозитные операции

операции банков и других кредитных учреждений по привлечению денежных средств во вклады и их размещению. Имеют место пассивные Д.О., заключающиеся в привлечении средств предприятий, учреждений, банков и населения во вклады на срок и до востребования и активные Д.О., связанные с размещением временно свободных ресурсов одних банков в других кредитных учреждениях.