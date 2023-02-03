Определение термина "Дифференциальная рента"

Дифференциальная рента

1) одна из форм земельной ренты в виде дополнительного дохода, получаемого землевладельцем за счет большей плодородности земли на его земельном участке и более высокой эффективности труда; 2) дополнительный доход, получаемый за счет использования более выгодных ресурсов, обладающих большей отдачей.