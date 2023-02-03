Определение термина "Дисбурсментский счет"

Дисбурсментский счет

документ, предъявляемый портовым агентом и отражающий расходы (налоги, сборы, работы по обслуживанию судна), произведенные им за счет судовладельца во время пребывания судна в порту стоянки; скрепляется подписью капитана судна и согласовывается с представителем судовладельца.