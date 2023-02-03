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Определение термина "Длинное хеджирование"

Длинное хеджирование -
хеджирование, проводимое на фьючерсном рынке путем покупки фьючерсного контракта лицом, продающим реальный товар на рынке. Если цена на продаваемый реальный товар понизится, то фьючерсный контракт станет выше цены покупки, что компенсирует потери от продажи реального товара.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Длинное хеджирование: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка