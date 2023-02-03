Определение термина "Длинное хеджирование"

хеджирование, проводимое на фьючерсном рынке путем покупки фьючерсного контракта лицом, продающим реальный товар на рынке. Если цена на продаваемый реальный товар понизится, то фьючерсный контракт станет выше цены покупки, что компенсирует потери от продажи реального товара.

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