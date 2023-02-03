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Определение термина "Договор учредительный"

Договор учредительный -
(англ. memorandum of association) — договор, в котором учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей из его состава. В договоре указывается наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью и другие сведения.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Договор учредительный: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка