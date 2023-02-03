Определение термина "Договор учредительный"

Договор учредительный

(англ. memorandum of association) — договор, в котором учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей из его состава. В договоре указывается наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью и другие сведения.