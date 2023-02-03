Доминирование (от лат. dominary — преобладание)

главенствующее положение одного из экономических субъектов или его товаров в сравнении с другими субъектами и товарами. При наличии Д. принято говорить, что фирма или другой хозяйствующий субъект занимают доминирующее положение на данном рынке.