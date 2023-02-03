Определение термина "Единичный показатель конкурентоспособности"

Единичный показатель конкурентоспособности

численная оценка, показывающая отношение конкретного технического параметра товара, характеризующего его потребительские качества, к экономическому показателю. Например, мощность двигателя в расчете на один рубль затрат, связанных с его производством и эксплуатацией.