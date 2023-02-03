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Определение термина "Единый транспортный тариф"

Единый транспортный тариф -
единые ставки платежа за перевозку грузов по всей стране или между отдельными пунктами транспортных магистралей на линиях, обслуживаемых разными компаниями.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Единый транспортный тариф -
единые ставки платежа за перевозку грузов по всей стране или между отдельными пунктами транспортных магистралей на линиях, обслуживаемых разными компаниями.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Единый транспортный тариф: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка