Определение термина "Единый транспортный тариф"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

единые ставки платежа за перевозку грузов по всей стране или между отдельными пунктами транспортных магистралей на линиях, обслуживаемых разными компаниями.

единые ставки платежа за перевозку грузов по всей стране или между отдельными пунктами транспортных магистралей на линиях, обслуживаемых разными компаниями.

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