Определение термина "Экономика со снижающейся деловой активностью"

Экономика со снижающейся деловой активностью

экономика с отрицательными темпами роста, явление, связанное с тем, что объем чистых внутренних инвестиций меньше нуля, то есть валовой объем чистых внутренних инвестиций меньше общей суммы амортизационных отчислений.