Определение термина "Эквивалентные единицы"

Эквивалентные единицы

мера производственного выпуска (за определенный период времени), выраженного в полностью законченных и эквивалентных целым производственных единицах; частично законченная продукция пересчитывается в Э.Е. с помощью коэффициента - т.н. «процента завершения». Э.Е. рассчитываются по материальным затратам и затратам на обработку (т.н. конверсионным затратам) различным образом, в зависимости от способа регистрации этих затрат. Материальные затраты учитываются сразу, как только изделие или заказ поступают в процесс производства, остальные затраты начисляются по ходу производства; расчет эквивалентных единиц является ключевой особенностью пооперационной системы учета затрат на производство.