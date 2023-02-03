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Определение термина "Эквивалентные единицы"

Эквивалентные единицы -
мера производственного выпуска (за определенный период времени), выраженного в полностью законченных и эквивалентных целым производственных единицах; частично законченная продукция пересчитывается в Э.Е. с помощью коэффициента - т.н. «процента завершения». Э.Е. рассчитываются по материальным затратам и затратам на обработку (т.н. конверсионным затратам) различным образом, в зависимости от способа регистрации этих затрат. Материальные затраты учитываются сразу, как только изделие или заказ поступают в процесс производства, остальные затраты начисляются по ходу производства; расчет эквивалентных единиц является ключевой особенностью пооперационной системы учета затрат на производство.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Эквивалентные единицы: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка