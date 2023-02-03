Европейское сообщество (ес, еэс, общий рынок)

группа западноевропейских государств (Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, Германия), осуществивших интеграцию своих экономик, объединившихся в экономический союз в 1957 г. В Европейском экономическом сообществе создан единый внутренний рынок, сняты ограничения на свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей силы между странами, образована единая валютная система. С 1992 г. ЕЭС называют Европейским сообществом, Европейским союзом (ЕС).