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Определение термина "Фактическая цена"

Фактическая цена -
цена, по которой реально совершается сделка. На рынке фондовых ценностей — окончательная цена, на которую согласились покупатель и продавец.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Фактическая цена: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка