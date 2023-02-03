Определение термина "Фиксация цен"

Фиксация цен

поддержание цен на товары, ценные бумаги на определенном, заранее установленном, фиксированном уровне. Фиксированная цена может устанавливаться продавцом при заключении сделки о продаже им товаров в течение некоторого срока и покупателем при заключении сделки о покупке им товаров в течение определенного срока.