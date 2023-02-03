Определение термина "Индивидуальное частное предприятие"

Индивидуальное частное предприятие

предприятие, принадлежащее на правах частной собственности гражданину (или членам его семьи на правах долевой собственности). Функционирует на базе личного имущества, полученных доходов и других законных источников. Владелец несет ответственность по обязательствам предприятия в пределах, указанных в учредительных документах.