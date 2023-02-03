Определение термина "Инкорпорация"

Инкорпорация

(лат. incor-poratio — присоединение) 1) включение в свой состав, присоединение других организаций; 2) предоставление в соответствии с законом группе лиц статуса юридического лица, корпорации; 3) систематизация законов государства, расположение их в определенном порядке в процессе публикации без изменения содержания самих законов.