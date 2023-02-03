Определение термина "Исключенная нефинансовая организация (excepted nffe)"

Исключенная нефинансовая организация (excepted nffe)

к Исключенным нефинансовым организациям (Excepted NFFE) относятся:

— Исключенные нефинансовые организации для целей FATCA (NFFE), имеющие статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного для целей FATCA партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)

— Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)

— Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation)

— Определенные территориальные организации (Certain territory entities) — организации прямо или косвенно полностью принадлежат добросовестным резидентам территории США

— Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) — менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующих налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода

— Исключенные нефинансовые организации США (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании — члены нефинансовых групп; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации