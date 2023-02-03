Определение термина "Казначейский вексель"

Казначейский вексель

краткосрочная правительственная ценная бумага (срок действия которой не превышает 1 года, а обычно составляет 3—6 месяцев), регулярно поступающая в обращение и занимающая главенствующие позиции на денежных рынках. К.В. — это основной вид краткосрочных обязательств государства. К.В. выпускаются обычно на предъявителя и не имеют процентных купонов. Эмиссия и погашение К.В. производятся центральными банками по поручению казначейств. Продажа К.В. производится преимущественно среди банков с дисконтом к номинальной стоимости, а погашение — по полной нарицательной стоимости. Покупка и продажа этих ценных бумаг на свободных денежных рынках составляет основу денежно-кредитной политики.