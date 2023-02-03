Определение термина "Количественные экономические показатели"

Количественные экономические показатели

показатели, выраженные в физических или денежных единицах (штуках, единицах веса, объема, длины, площади, рублях, долларах). К количественным показателям относят объем производимой продукции в натуральном и в денежном измерении, величину издержек производства и обращения, выручку от реализации товаров и услуг, прибыль, доходы и расходы населения (страны, региона, семьи), объемы экспорта и импорта в натуральном и денежном измерении, величины внутреннего и внешнего долга, запасы сырья и другие аналогичные показатели.