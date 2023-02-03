Определение термина "Комиссия"

Комиссия

(лат. comissio — поручение) — 1) специально создаваемая группа, орган, призванный рассматривать и решать относительно узкие, частные, временные проблемы, вырабатывать рекомендации, проводить расследования; 2) договор, по которому одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитета) за вознаграждение заключить сделку от своего имени, но в интересах и за счет комитета; плата за совершение такой сделки; 3) плата коммерческому банку за проведение операций, выполняемых по поручению и за счет клиентов; плата инвестиционным банкам за участие в размещении ценных бумаг; 4) вознаграждение брокеру за агентские услуги по покупке или продаже ценных бумаг или собственности.