Определение термина "Компания"

(фр. compagnie) — объединение юридических или физических лиц для проведения совместной экономической (производственной, торговой, посреднической, финансовой, страховой) деятельности. Под К. понимают предприятия, имеющие разные организационно-правовые формы (формы деловой организации работы, деятельности). К. имеет статус юридического лица.

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