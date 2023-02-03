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Определение термина "Компенсация для лиц, работающих на крайнем севере"

Компенсация для лиц, работающих на крайнем севере -
Закон Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 устанавливает государственные гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера. Действие Закона распространяется на лиц, работающих по найму постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях независимо от форм собственности, и лиц, проживающих в указанных районах и местностях. Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с республиками в составе Российской Федерации, краями, областями, автономной областью, автономными округам и. Лицам, освобождаемым с предприятий, из учреждений, организаций в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в связи с их реорганизацией либо ликвидацией, сохраняется на период их трудоустройства, но не свыше шести месяцев, средняя заработная плата с учетом месячного выходного пособия. Выплата месячного выходного пособия и сохраняемой средней заработной платы производится по прежнему месту работы за счет предприятий, учреждений, организаций. Ежегодный оплачиваемый отпуск лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляется продолжительностью не менее 24 рабочих дней. Кроме установленных законодательством дополнительных отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в северных районах России, устанавливается также и качестве компенсации ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью: в районах Крайнего Севера — 21 рабочий день: в приравненных к ним местностях — 14 рабочих дней: в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, — 7 рабочих дней. Полное или частичное соединение отпусков лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается не более чем за два года. Время, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, один раз в два года не засчитывается в срок отпуска. При увольнении работнику, не использовавшему ежегодный отпуск, по его желанию предоставляется отпуск с последующим увольнением, за исключением случаев расторжения трудового договора (контракта) в связи с совершением виновных действий. Женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, продолжительность отпуска по беременности и родам с выплатой пособия по больничному листу в размере полного заработка независимо от трудового стажа устанавливается: при нормальных родах — 140 календарных дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов); при осложненных родах - 156 календарных дней (70 календарных дней до родов и 86 календарных дней после родов); при рождении двух и более детей независимо от фактической продолжительности дородового отпуска — 180 календарных дней (70 календарных дней до родов и 110 календарных дней после родов). В случае временной нетрудоспособности лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере полного заработка с учетом районного коэффициента и процентной надбавки. Пенсия в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливается: мужчинам — по достижении 55 лет и женщинам — по достижении 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют общий трудовой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. Женщинам, имеющим двух и более детей, пенсия устанавливается по достижении 50 лет при общем трудовом стаже 20 лет, если они проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях. Гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за 9 месяцев работы в районах Крайнего Севера. Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, пенсия назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет) на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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