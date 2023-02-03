Определение термина "Короткое хеджирование"

Короткое хеджирование

хеджирование, проводимое на фьючерсном рынке путем продажи фьючерсного контракта лицом, покупающим реальный товар на рынке. Если цена на покупаемый реальный товар повысится, то обусловленные этим потери окупятся выгодой от продажи фьючерсного контракта.