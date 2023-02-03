Определение термина "Крестьянское (фермерское) хозяйство, кфх"

Крестьянское (фермерское) хозяйство, кфх

вид предпринимательской деятельности, при котором физические или юридические лица занимаются сельскохозяйственным производством. КФХ может включать одного или нескольких участников, объединившихся для совместного ведения хозяйства и использования общего имущества. Основная цель КФХ — производство, переработка, хранение и продажа сельскохозяйственной продукции.