Ликвидность банка

способность банка обеспечить своевременное погашение своих обязательств, т.е. степень соответствия активов и пассивов банка по объемам и срокам. Определяется сбалансированностью активов и пассивов баланса банка, соответствием сроков размещенных активов и привлеченных банком пассивов. Повышение ликвидности связано со снижением прибыльности банковского учреждения в связи с увеличением доли ликвидных активов. Под ликвидными понимаются легко реализуемые средства — краткосрочные государственные бумаги, текущие счета, наличность и т.п.