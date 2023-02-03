Определение термина "Международные валютно-кредитные организации"

Международные валютно-кредитные организации

международные финансовые организации, созданные на основе межгосударственных соглашений с целью регулирования валютных и кредитно-финансовых отношений между государствами, содействия экономическому развитию государств, кредитной помощи. В число таких организаций входят Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Европейский инвестиционный банк, региональные международные банки развития.