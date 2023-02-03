Определение термина "Международный рынок ссудного капитала"

Международный рынок ссудного капитала

международная кредитная система, обеспечивающая предоставление кредитов на возвратной основе со стороны правительства, банков, фирм одной страны, а также международных банков правительству, банкам, фирмам других стран. Наиболее распространенными формами международного кредита являются лизинг, факторинг, кредиты по компенсационным сделкам.