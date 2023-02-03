Определение термина "Мораторий"

Мораторий

(лат. moratorius — замедляющий, отсрочивающий) 1) отсрочка платежей по долговым обязательствам на определенный срок либо до наступления соответствующего условия — М., оформленный специальными актами государственной власти, либо заключенный по обоюдному согласию сторон (двусторонний или многосторонний М.); 2) прекращение долговых платежей, не оговоренное сроком — фактический М., официально не объявленный (обычно односторонний); 3) документальное заявление заемщика в том, что он не в состоянии оплатить все свои долги или их часть; как правило, преднамеренное действие, имеющее целью пересмотр условий погашения неоплаченной задолженности.