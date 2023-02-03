Определение термина "Надомники, надомные работники"

Надомники, надомные работники

физические лица, заключившие трудовой договор с предприятием о выполнении работы на дому личным трудом. Обычно такая работа проводится с использованием средств производства, выделяемых и приобретаемых предприятием. В среднесписочной численности предприятия Н. учитываются как целевые единицы (письмо Госналогслужбы России от 31.05.93 №ВГ-4-01/80н).