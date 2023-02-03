Определение термина "Налогоплательщик сша, исключенный для целей fatca"

Налогоплательщик сша, исключенный для целей fatca

(Not a Specified U.S. Person) — юридическое лицо, исключенное для целей FATCA («Not a Specified U.S. Person»). Данное понятие включает следующие виды организаций:

— Организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг;

— Аффилированное лицо организации, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

— Организация, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (некоммерческая организация) или индивидуальный пенсионный план, определенный в секции 7701(a)(37) Налогового кодекса США;

— Правительство США или любое полностью принадлежащее ему агентство или ведомство;

— Штат США, округ Колумбия, любая территория США, любая административно-территориальная единица, находящаяся под управлением вышеупомянутых образований США, или любое полностью принадлежащее вышеупомянутым образованиям США агентство или ведомство;

— Банк, определенный в секции 581 Налогового кодекса США;

— Трастовый фонд, инвестирующий в недвижимость, определенный в секции 856 Налогового кодекса США;

— Регулируемая инвестиционная компания, определенная в секции 851 Налогового кодекса США, или любая организация, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 (15 U.S.C. 80a-64);

— Простой трастовый фонд, определенный в секции 584(а) Налогового кодекса США;

— Трастовый фонд, освобожденный от налогообложения в соответствии с секцией 664© Налогового кодекса США, либо указанный в секции 4947(а)(1) Налогового кодекса США;

— Организация, учрежденная в соответствии с законодательством США, имеющая статус дилера в отношении операций с ценными бумагами, товарами, деривативами;

— Организация, имеющая статус брокера;

— Любые освобожденные от налогообложения трасты в соответствии с планом, определенным в соответствии с секцией 403(b) и секцией 457(g).