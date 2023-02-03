Определение термина "Налогоплательщик сша, исключенный для целей fatca"
— Организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг;
— Аффилированное лицо организации, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
— Организация, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (некоммерческая организация) или индивидуальный пенсионный план, определенный в секции 7701(a)(37) Налогового кодекса США;
— Правительство США или любое полностью принадлежащее ему агентство или ведомство;
— Штат США, округ Колумбия, любая территория США, любая административно-территориальная единица, находящаяся под управлением вышеупомянутых образований США, или любое полностью принадлежащее вышеупомянутым образованиям США агентство или ведомство;
— Банк, определенный в секции 581 Налогового кодекса США;
— Трастовый фонд, инвестирующий в недвижимость, определенный в секции 856 Налогового кодекса США;
— Регулируемая инвестиционная компания, определенная в секции 851 Налогового кодекса США, или любая организация, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 (15 U.S.C. 80a-64);
— Простой трастовый фонд, определенный в секции 584(а) Налогового кодекса США;
— Трастовый фонд, освобожденный от налогообложения в соответствии с секцией 664© Налогового кодекса США, либо указанный в секции 4947(а)(1) Налогового кодекса США;
— Организация, учрежденная в соответствии с законодательством США, имеющая статус дилера в отношении операций с ценными бумагами, товарами, деривативами;
— Организация, имеющая статус брокера;
— Любые освобожденные от налогообложения трасты в соответствии с планом, определенным в соответствии с секцией 403(b) и секцией 457(g).
Авторы и редакторы Точки
Популярные термины
ОРГАНИЗАЦИЯ
(фр. organisation, от лат. organize — придаю стройный вид) 1) строение, устройство чего-л., 2) совокупность людей, групп...
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
"слабо формализуемые, ""неточные"", не обладающие четкой аксиоматикой науки (в отличие от естественных наук); к ним отно...
СВОП
1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на ...
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
статистический показатель, отражающий на определенную дату стоимость товарно-материальных ценностей, в состав которых вх...
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ
(лат. subjectum — лицо, субъект) — лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность, будь то человек, семь...
ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА
спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества покупаемого товара, что ...