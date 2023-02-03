Определение термина "Нетарифные ограничения"

Нетарифные ограничения

1) прямые объемные ограничения на ввоз и вывоз определенных товаров в страну или их вывоз из страны. 2) совокупность экономических и административных мер, выходящих за пределы таможенно-тарифных ограничений, направленных на регулирование внешней торговли. Н.О. называются также нетарифными барьерами.