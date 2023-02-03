Определение термина "Общество с дополнительной ответственностью"

Общество с дополнительной ответственностью

товарищество, акционерное общество, уставный фонд которых разделен на определенные учредительными документами доли. Ответственность партнеров в таком обществе не ограничена размерами паевого взноса. Участники общества отвечают по его обязательствам своим имуществом в кратном размере по отношению к их вкладам.