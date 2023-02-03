Определение термина "Операционные расходы компании"

Операционные расходы компании

затраты и платежи, связанные с проведением производственно-хозяйственных и финансовых операций за определенный период времени. Включают: затраты на производство и реализацию продукции (приобретение сырья, материалов, топлива, наем рабочей силы, амортизация основного капитала, торговые расходы), административные и финансовые расходы. Вместе с данными об операционных расходах публикуются в годовом отчете о прибылях и убытках компании.