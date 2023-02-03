Определение термина "Оплата труда оппоненнтов"

Оплата труда оппоненнтов

вознаграждение, которое выплачивается при защите диссертаций на ученую степень доктора или кандидата наук по ставкам почасовой оплаты, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия с аспирантами (постановление Минтруда России от 03.11.93 № 167).