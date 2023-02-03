Определение термина "Организация в процессе ликвидации или банкротсвва (fatca)"

Организация в процессе ликвидации или банкротсвва (fatca)

(Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy) — иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая не являлась финансовым институтом или пассивной нефинансовой организацией в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности в качестве нефинансовой организации.