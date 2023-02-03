Определение термина "Покупка с оплатой в рассрочку"

Покупка с оплатой в рассрочку

метод покупки товаров в кредит, предусматривающий выплату их стоимости и процентов за кредит по частям; купленный товар остается собственностью продавца до тех пор, пока не будет выплачена последняя часть, тем самым товар является обеспечением кредита.